Alaçam'da düzenlenen operasyonda 19 kilo kaçak tütün ele geçildi

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, A.G.(45) isimli şahsın üzerinde ve onunla bağlantılı alanlarda yapılan aramada 19 kilo 94 gram kıyılmış kaçak tütün ile 20 bin boş makaron ele geçirildi.

