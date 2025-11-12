Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un şehadet haberi Samsun'daki ailesine verildi

Şehidin bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Anne ve babanın, şehidin eşinin hamile olmasından dolayı Kayseri'de oldukları belirtildi.

Evde şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

