Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un şehadet haberi Samsun'daki ailesine verildi

        Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un (32) şehadet haberi, Samsun'daki ailesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 03:00 Güncelleme: 12.11.2025 - 03:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un şehadet haberi Samsun'daki ailesine verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un (32) şehadet haberi, Samsun'daki ailesine ulaştırıldı.

        Şehit Altıok'un babası İsa ve annesi Gülay Altıok'un yaşadığı Selyeri Mahallesi Koreli Sokak'taki apartmana Türk bayrağı asıldı.

        Şehidin yakınları ve komşuları, taziye ziyaretinde bulundu.

        Evde şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve Belediye Başkanı Mustafa Candal, şehidin 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok'a taziyelerini iletti.

        Anne ve babanın, şehidin eşinin hamile olmasından dolayı Kayseri'de oldukları belirtildi.

        Şehidin bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Viyadük inşaatında iskele çöktü! 4 işçi öldü
        Viyadük inşaatında iskele çöktü! 4 işçi öldü
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!

        Benzer Haberler

        Samsunlu şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı
        Samsunlu şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı
        Sahte site tuzağı: Sağlık personeli 7 bin 500 lira dolandırıldı
        Sahte site tuzağı: Sağlık personeli 7 bin 500 lira dolandırıldı
        ÇTB heyetinden ABD pazarına açılımı konusunda bilgi alışverişi
        ÇTB heyetinden ABD pazarına açılımı konusunda bilgi alışverişi
        Özel öğrencilere özel proje
        Özel öğrencilere özel proje
        Kendini başka adreste ihbar ettiren cezaevi firarisi yakalanmaktan kurtulam...
        Kendini başka adreste ihbar ettiren cezaevi firarisi yakalanmaktan kurtulam...
        Motosiklet kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç toprağa verildi
        Motosiklet kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç toprağa verildi