        Samsun Haberleri

        Samsun'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 22:06 Güncelleme: 14.11.2025 - 22:06
        Samsun'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Samsun'un Çarşamba ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        B.K.'nın (30) kullandığı 55 ATL 216 plakalı otomobil, S.H. (63) idaresindeki 67 AL 235 plakalı hafif ticari araç, M.Y. (37) yönetimindeki 55 RB 121 plakalı cip ve E.K.Y.'nin (31) kullandığı 57 ACR 322 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Dikbıyık Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta çarpıştı.

        Kazada, sürücülerden E.K.Y. ve S.H. ile araçlarda bulunan C.H. (67) ve G.K. (29) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

