Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 23:22 Güncelleme: 14.12.2025 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Tuzla Mahalle Muhtarı Hamdi Çapan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

        Yangın çıktığı anda ailenin Havza'da olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Samsunspor-Başakşehir maçının ardından
        Samsunspor-Başakşehir maçının ardından
        Thomas Reis: "Yenildiğimiz için üzgünüz"
        Thomas Reis: "Yenildiğimiz için üzgünüz"
        Nuri Şahin: "Hak etiğimiz bir galibiyet aldık"
        Nuri Şahin: "Hak etiğimiz bir galibiyet aldık"
        Samsunspor-RAMS Başakşehir maçının ardından
        Samsunspor-RAMS Başakşehir maçının ardından
        Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 0 - RAMS Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 0 - RAMS Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
        Samsunspor – RAMS Başakşehir FK: 0 – 2
        Samsunspor – RAMS Başakşehir FK: 0 – 2