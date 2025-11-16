Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da pompalı tüfekle başından vurulan kişi öldü

        –Samsun'un Atakum ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hastanede öldü.

        Giriş: 16.11.2025 - 10:56 Güncelleme: 16.11.2025 - 10:56
        Samsun'da pompalı tüfekle başından vurulan kişi öldü
        –Samsun'un Atakum ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hastanede öldü.

        Akalan Mahallesi'nde arkadaş oldukları öğrenilen Gökhan Güney (24), M.S. (24), M.T. (23), B.K. (23) ve Ö.A. (22) arızalanan 41 ASK 177 plakalı cipleri için çekici çağırdı.

        Çekici üzerindeki kendi araçlarında seyreden 5 arkadaştan bağrışma ve pompalı sesi gelmesi üzerine Toybelen Mahallesi'nde çekici durdu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Gökhan Güney'in başından yaralandığını tespit etti ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

        Güney, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Araçta bulunan M.S, polis ekiplerine elindeki tüfeğin sehven ateş aldığını ve arkadaşının başından yaralandığını beyan ettiği öğrenildi.

        M.S, ekiplerce gözaltına alınırken, araçta 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

