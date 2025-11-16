Samsun'da pompalı tüfekle başından vurulan kişi öldü

Araçta bulunan M.S, polis ekiplerine elindeki tüfeğin sehven ateş aldığını ve arkadaşının başından yaralandığını beyan ettiği öğrenildi.

Güney, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekipleri, Gökhan Güney'in başından yaralandığını tespit etti ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çekici üzerindeki kendi araçlarında seyreden 5 arkadaştan bağrışma ve pompalı sesi gelmesi üzerine Toybelen Mahallesi'nde çekici durdu.

Akalan Mahallesi'nde arkadaş oldukları öğrenilen Gökhan Güney (24), M.S. (24), M.T. (23), B.K. (23) ve Ö.A. (22) arızalanan 41 ASK 177 plakalı cipleri için çekici çağırdı.

