        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 13:36 Güncelleme: 16.11.2025 - 13:38
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince T.Ö.'nün ikametinde yapılan aramada 880 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve hassas terazi bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

