        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da tartıştığı husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 01:03 Güncelleme: 16.11.2025 - 01:03
        Alınan bilgiye göre, Dededağı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Mutlu Y. (28) ve Emrah D. (31) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Mutlu Y, Emrah D'ye pompalı tüfekle ateş etti.

        Bacağından ve karnından yaralanan Emrah D, bir kişi tarafından aracıyla Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.

        Emrah D, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Mutlu Y'yi ise kısa sürede yakaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

