        Samsun Haberleri

        Samsun'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde zincirleme trafik kazasında iki kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 22:28 Güncelleme: 15.11.2025 - 22:28
        Samsun'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsun'un Bafra ilçesinde zincirleme trafik kazasında iki kişi hastaneye kaldırıldı.

        U.E. (48) yönetimindeki 48 NZ 994 plakalı otomobil, Örencik Mahallesi'nde A.Y.'nin (43) kullandığı 55 AGY 409 plakalı kütük yüklü traktöre ardından M.Ç. (47) idaresindeki 55 NM 555 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücüler U.E. ve M.Ç. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

