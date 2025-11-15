Samsun'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde zincirleme trafik kazasında iki kişi hastaneye kaldırıldı.
U.E. (48) yönetimindeki 48 NZ 994 plakalı otomobil, Örencik Mahallesi'nde A.Y.'nin (43) kullandığı 55 AGY 409 plakalı kütük yüklü traktöre ardından M.Ç. (47) idaresindeki 55 NM 555 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler U.E. ve M.Ç. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
