Samsun'da üzerine sıçrayan kıvılcımla giysileri tutuşan kadın hastanede öldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otları yakarken üzerine sıçrayan kıvılcım nedeniyle giysileri tutuşan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Karaperçin Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Rukiye Karaduman, 7 Kasım'da evinin bahçesindeki otları temizlemek için yaktığı sırada üzerine sıçrayan kıvılcım nedeniyle giysileri tutuştu.
Alevlerin büyümesi sonucu yaralanan Karaduman, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanenin yanık merkezinde tedavi altına alınan kadın, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
