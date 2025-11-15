Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da üzerine sıçrayan kıvılcımla giysileri tutuşan kadın hastanede öldü

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otları yakarken üzerine sıçrayan kıvılcım nedeniyle giysileri tutuşan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 15:28 Güncelleme: 15.11.2025 - 15:28
        Samsun'da üzerine sıçrayan kıvılcımla giysileri tutuşan kadın hastanede öldü
        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otları yakarken üzerine sıçrayan kıvılcım nedeniyle giysileri tutuşan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Karaperçin Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Rukiye Karaduman, 7 Kasım'da evinin bahçesindeki otları temizlemek için yaktığı sırada üzerine sıçrayan kıvılcım nedeniyle giysileri tutuştu.

        Alevlerin büyümesi sonucu yaralanan Karaduman, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanenin yanık merkezinde tedavi altına alınan kadın, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

