Salıpazarı'nda çöken yol onarılarak yeniden ulaşıma açıldı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Alanyaykın Mahallesi'nde çöken yol onarıldı.
Etkili olan yağış sonucu Alanyaykın Mahallesi'nde yol çökmesi meydana geldi.
Zeminde oluşan kayma sonucu ulaşıma kapanan yolun ulaşıma açılması için Salıpazarı Belediyesi fen işleri ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan dolgu, stabilize ve düzenleme çalışmalarının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.
