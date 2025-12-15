Habertürk
        Samsun'da seyir halinde alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi

        Giriş: 15.12.2025 - 23:28 Güncelleme: 15.12.2025 - 23:28
        Samsun'un Kavak ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde seyreden lüks otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçtaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

