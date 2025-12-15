Samsun'da seyir halinde alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi
Samsun'un Kavak ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.
Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde seyreden lüks otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
