Samsun Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesinin prömiyerini yaptı

İlk koreografisi Marius Petipa tarafından gerçekleştirilen ve 1892'de ilk kez Rusya St. Petersburg Mariinski Tiyatrosu'nda sahnelenen eser, yeni yıla girerken dünyanın önde gelen opera evlerinde sanatseverlere sunulan eserler arasında bulunuyor.

Almanya'da bir yılbaşı partisinde 11 yaşındaki kız çocuğuna hediye edilen "Fındıkkıran" isimli kukla bebeğin prense dönüşmesi ve ardından gelişen olayların anlatıldığı eserin prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

