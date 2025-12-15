Samsun'da medikal sektörde üniversite-sanayi işbirliği toplantısı düzenlendi

Samsun'da, cerrahi alet ve tıbbi cihaz üretimine yönelik üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneğinin (MEDİKÜM) katkısıyla gerçekleşen toplantıda, üniversite-sanayi işbirliğinin değerlendirildiği bildirildi.

Toplantıda, Türkiye'de medikal sektörün mevcut durumu, OMÜ’de medikal alanda yürütülen eğitim ve AR-GE faaliyetleri, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi ile Samsun Teknopark bünyesindeki medikal firmaların çalışmaları, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı, ayrıca gelecek döneme ilişkin ortak çalışma alanları ve yol haritasının konuşulduğu kaydedildi.

Yaklaşık 40 yıldır cerrahi alet üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Samsun'da, 2011 yılında kurulan medikal kümelenmenin ardından sektörün ivme kazandığı belirtildi. Kentte 40’a yakın firmanın faaliyet gösterdiği, yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlandığı ve Samsun'un bu alanda Türkiye'de birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer aldığı vurgulandı. Samsun'da üretilen cerrahi aletler, ortopedik implantlar, ameliyathane ekipmanları ve çeşitli tıbbi cihazların yaklaşık 120 ülkeye ihraç edildiği bildirildi.