Samsun'da pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
O.Ö'nün kullandığı 55 ALM 981 plakalı pikap ile sürücüsü öğrenilemeyen 55 AAN 56 plakalı motosiklet Fatih Mahallesi Korhan İkiz Bulvarı'nda çarpıştı.
Pikabın altında kalan motosikletin sürücüsü, yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
