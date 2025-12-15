Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 22:12 Güncelleme: 15.12.2025 - 22:12
        Samsun'da pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Samsun'un İlkadım ilçesinde pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        O.Ö'nün kullandığı 55 ALM 981 plakalı pikap ile sürücüsü öğrenilemeyen 55 AAN 56 plakalı motosiklet Fatih Mahallesi Korhan İkiz Bulvarı'nda çarpıştı.

        Pikabın altında kalan motosikletin sürücüsü, yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

