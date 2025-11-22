Samsun'da ciple çarpışan motosikletteki çift ağır yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde ciple çarpışan motosikletteki çift ağır yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde ciple çarpışan motosikletteki çift ağır yaralandı.
Muhsin Yıldız'ın kullandığı 55 H 6668 plakalı cip ile İsmail Kuru (65) idaresindeki 55 ANH 796 plakalı motosiklet, Samsun Ankara kara yolu Toybelen mevkisi Yibitaş ışıklı kavşakta çarpıştı.
Savrularak refüje devrilen motosikletin sürücüsü ile beraberindeki eşi Fatma Kuru (61) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.