        Samsun Haberleri

        Samsun'da ciple çarpışan motosikletteki çift ağır yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde ciple çarpışan motosikletteki çift ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 18:37 Güncelleme: 22.11.2025 - 18:40
        Samsun'da ciple çarpışan motosikletteki çift ağır yaralandı
        Samsun'un İlkadım ilçesinde ciple çarpışan motosikletteki çift ağır yaralandı.

        Muhsin Yıldız'ın kullandığı 55 H 6668 plakalı cip ile İsmail Kuru (65) idaresindeki 55 ANH 796 plakalı motosiklet, Samsun Ankara kara yolu Toybelen mevkisi Yibitaş ışıklı kavşakta çarpıştı.

        Savrularak refüje devrilen motosikletin sürücüsü ile beraberindeki eşi Fatma Kuru (61) ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

