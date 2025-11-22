Havza'da gençlere motivasyon semineri düzenlendi

Havza ilçesinde gençlere yönelik motivasyon semineri düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "Parlayan Şehir Gururla Samsun” sloganı ile Havza Belediyesi Kültür Merkezinde Gri Koç İle Motivasyon Buluşmaları etkinliğinde, eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu gençlerle bir araya geldi.

Müftüoğlu, seminerde, sınavlara hazırlık süreci, stresle baş etme yöntemleri, etkili iletişim, motivasyon, dijital bağımlılık ve zaman yönetimi gibi pek çok konuda gençlerin katılımıyla sunum gerçekleştirdi.