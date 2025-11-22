Havza'da gençlere motivasyon semineri düzenlendi
Havza ilçesinde gençlere yönelik motivasyon semineri düzenlendi.
Havza ilçesinde gençlere yönelik motivasyon semineri düzenlendi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "Parlayan Şehir Gururla Samsun” sloganı ile Havza Belediyesi Kültür Merkezinde Gri Koç İle Motivasyon Buluşmaları etkinliğinde, eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu gençlerle bir araya geldi.
Müftüoğlu, seminerde, sınavlara hazırlık süreci, stresle baş etme yöntemleri, etkili iletişim, motivasyon, dijital bağımlılık ve zaman yönetimi gibi pek çok konuda gençlerin katılımıyla sunum gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.