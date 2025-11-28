Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da emniyet personeline yangına ilk müdahale eğitimi verildi

        Samsun'un Havza ilçesinde emniyet personeline yönelik yangına ilk müdahale eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:36 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da emniyet personeline yangına ilk müdahale eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun’un Havza ilçesinde emniyet personeline yönelik yangına ilk müdahale eğitimi verildi.

        Afet Planı kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince emniyet ekiplerine yangın esnasında yapılması gerekenler, yangının önlenmesi için alınacak tedbirler ve yangın tüpünün kullanımı konusunda bilgiler verildi.

        Daha sonra ise çıkan bir yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak personellere gösterildi.

        İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, burada yaptığı konuşmada, her türlü olumsuz duruma karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

        O nedenle bu tür eğitimlerin çok önem arz ettiğini vurgulayan Bıyık, “Her an, her şey olacakmış gibi hazırlıklı olmak zorundayız. Olası eksiklerimizi görmek ve afetlere hazırlıklı olmak adına yapılan eğitimleri ve tatbikatlara önem veriyoruz.” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Ordu-Samsun hattı aydınlandı: 2 bin 700 noktaya müdahale
        Ordu-Samsun hattı aydınlandı: 2 bin 700 noktaya müdahale
        Büyükşehir Belediyesi'nden Samsun'a 100 ambulans
        Büyükşehir Belediyesi'nden Samsun'a 100 ambulans
        Samsun'da iki otomobil çapıştı: 3 yaralı
        Samsun'da iki otomobil çapıştı: 3 yaralı
        Tütün operasyonunda 6 şüpheliye işlem yapıldı
        Tütün operasyonunda 6 şüpheliye işlem yapıldı
        Eğitim-İş Vezirköprü Temsilciliğinden "Öğretmenler Günü" yemeği
        Eğitim-İş Vezirköprü Temsilciliğinden "Öğretmenler Günü" yemeği
        Samsun'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Samsun'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı