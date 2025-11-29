Ladik'te Gazze'ye destek programı düzenlendi

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, İlçe Müftüsü Kemal Menceloğlu, Bolat Mahallesi Kız Kuran Kursu Yöneticisi ve Hocası Mustafa Taslak ve öğrenciler katıldı.

Belediye Başkanı Adnan Topal ise "Gazze'de, Kudüs'te, Doğu Türkistan'da, Sudan'da nerede Müslüman varsa Allah'ım yardımcıları olsun. Kardeşlerimize sabır ve İslam alemine birlik olma şuuru nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.