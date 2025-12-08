Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da boşanmış çift otomobil içinde ölü bulundu

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil içinde 2 kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 17:39 Güncelleme: 08.12.2025 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da boşanmış çift otomobil içinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil içinde 2 kişi ölü bulundu.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazkaya Mahallesi kırsalında devriye görevi sırasında şüphelendikleri park halindeki otomobili kontrol etti.

        Ekipler araçta bir erkek ve bir kadını silahla vurulmuş halde buldu.

        Öldükleri belirlenen kişilerin Merve Ş. (21) ile Sezer A. (28) olduğu tespit edildi.

        Çiftin yaklaşık iki ay önce boşandıkları, bir çocuklarının olduğu, Sezer A'nın babasının 8 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Bastonlu 'Rambo'
        Bastonlu 'Rambo'
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Boşandığı eşini otomobilde vurup canına kıydı
        Boşandığı eşini otomobilde vurup canına kıydı
        "Geçmişe Dokun, Geleceği Doku: Geleneksel Dive Dokuma Atölyesi" projesi
        "Geçmişe Dokun, Geleceği Doku: Geleneksel Dive Dokuma Atölyesi" projesi
        SBB Meclisi, 57 maddeyi gündeme aldı
        SBB Meclisi, 57 maddeyi gündeme aldı
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bastien ve Bastienne" operasını sahneleyecek
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bastien ve Bastienne" operasını sahneleyecek
        Samsun'da iki yaşlı adamın kavgasını araya girenler önledi
        Samsun'da iki yaşlı adamın kavgasını araya girenler önledi
        Samsun'un 11 aylık kaza bilançosu: 42 ölü, 7 bin 960 yaralı
        Samsun'un 11 aylık kaza bilançosu: 42 ölü, 7 bin 960 yaralı