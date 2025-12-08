Samsun'da boşanmış çift otomobil içinde ölü bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil içinde 2 kişi ölü bulundu.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil içinde 2 kişi ölü bulundu.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazkaya Mahallesi kırsalında devriye görevi sırasında şüphelendikleri park halindeki otomobili kontrol etti.
Ekipler araçta bir erkek ve bir kadını silahla vurulmuş halde buldu.
Öldükleri belirlenen kişilerin Merve Ş. (21) ile Sezer A. (28) olduğu tespit edildi.
Çiftin yaklaşık iki ay önce boşandıkları, bir çocuklarının olduğu, Sezer A'nın babasının 8 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.