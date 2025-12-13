Asarcık Tongel Dağı'nda mesire alanı yapılıyor

Yaz aylarına kadar tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması planlanan mesire alanının ilçenin cazibe noktası olması amaçlanıyor.

Alanda yaklaşık 300 metre uzunluğunda yapay şelale de yapılması planlanıyor.

Kafe ve restoran, yürüyüş yolları, kameriye, piknik ve barbekü alanının yanı sıra mescit, voleybol, futbol ve basketbol sahaları yer alacak mesire alanındaki çalılıklar temizlenerek güvenli bir bölge oluşturuluyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Asarcık Belediyesi ekipleri, Tongel Dağı mevkisinde mesire alanı yapımı için eylül ayında çalışmalara başladı.

Samsun'un Asarcık ilçesinde mesire alanı yapımı için çalışmalar devam ediyor.

