        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 21:00 Güncelleme: 07.02.2026 - 21:00
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye

        Trabzonspor: Onana, Lovik, Batagov, Nwaiwu, Pina, Folcarelli, Oulai, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Muçi, Onuachu

        Gol: Dk. 23 Onuachu (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 26 Folcarelli (Trabzonspor), Dk. 44 Ntcham (Samsunspor)




        SAMSUN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

