Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye
Trabzonspor: Onana, Lovik, Batagov, Nwaiwu, Pina, Folcarelli, Oulai, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Muçi, Onuachu
Gol: Dk. 23 Onuachu (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Folcarelli (Trabzonspor), Dk. 44 Ntcham (Samsunspor)
SAMSUN
