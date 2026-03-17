        Samsunspor, Rayo Vallecano maçının hazırlıklarına başladı

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde 19 Mart Perşembe günü deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile yapacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

        Giriş: 17.03.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        İdmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

        Antrenmana sakatlıkları devam eden Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin katılmadı.


        Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi, yarın Türk Hava Yollarına ait özel uçakla İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

