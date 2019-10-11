Tefeci operasyonu zanlısı 3 kişi tutuklandı

Samsun polisinin düzenlediği tefeci operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki sabah İlkadım ilçesinde "tefecilik, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve iş yeri kurşunlama" suçlarından 3 ev ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yaklaşık 1 milyon liradan fazla senetler, dijital materyaller, 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca mermisi, 28 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ve 20 bin lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili K.F., A.F., K.F. ile M.Ç. ve G.Ç. adlı kadınlarla yaşları 18'den küçük K.M. ve E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yaşları küçük 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. G.Ç. adlı kadın ile A.F. ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, Çocuk Şube Müdürlüğündeki K.M. ve E.A. mahkemece adli kontrol şartıyla kaldı.

KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan K.M. ve K.F. ile M.Ç. adlı kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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