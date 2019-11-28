Dr. Yıldırım: “Obezite tedavisi olan bir hastalık”

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, obezitenin tedavisi olan bir hastalık olduğunu söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi hekimleri Vezirköprü ve Merzifon halkına seminer verdi. Seminer, Nöroloji Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, Genel Cerrahi Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım ve Üroloji Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Açıkgöz'ün katılımıyla gerçekleşti. Vezirköprü Halk Eğitim Toplantı Salonu’nda ve Merzifon’da bir firma çalışanlarına verilen seminere geniş katılım sağlandı.



“Obezite tedavisi olan bir hastalık”

Migren ve baş ağrısı konulu seminerde Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, enjeksiyon tedavilerini (sinir blokajı) anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım da obezite ve diyabet (şeker hastalığı) cerrahisi hakkında bilgiler vererek, “Modern çağın hastalıkları arasında yer alan obezite birçok ölümcül hastalığın oluşumunda rol oynuyor. Obezite hastalarının her şeyden önce, obezitenin tedavisi olan bir hastalık olduğunu bilmeleri gerekiyor. Obezitenin yanı sıra Türkiye’de diyabetli hasta sayısı da her geçen yıl artıyor. Metabolik cerrahi ameliyatları önemli. Diyabet cerrahisindeki başarı oranı yüzde 90'ların üzerindedir” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Açıkgöz ise üriner sistem, taş hastalığı ile ürolojik kanserleri anlatarak, 3 boyutlu laparoskopiden bahsetti ve hastalıkların tedavileri hakkında bilgiler verdi.

SAMSUN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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