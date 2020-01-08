Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi yenilendi

Samsun Gazi Devlet Hastanesinde yürütülen yenileme çalışmalarının ikinci etabı tamamlanarak, yenilenen acil servisin travma, kırmızı alan, alçı odası, müdahale alanları ve ambulans hasta giriş bölümü hizmete açıldı.

Hizmete giren yeni bölümlerde incelemelerde bulunan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, çalışmaların son durumu hakkında Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Emine Sehmen’den bilgi aldı.

Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinin günde ortalama 1200 hasta başvurusuna cevap vererek, il merkezinde oldukça önemli bir sağlık hizmeti sağladığını belirten Sağlık Müdürü Oruç, yeni hizmete girecek bölümlerle acil servisin iki kat büyüklüğe ulaşarak 600 m2 alanda hizmet vereceğini söyledi.

Genişletme ve yenileme çalışmaları sırasında sunulan hizmette bir aksama yaşanmamasına büyük önem verdiklerini söyleyen Oruç, 3 ay gibi kısa bir zamanda çalışmaların tamamlandığını, hasta bekleme alanı ve sarı alanda yapılacak küçük düzenleme çalışmalarından sonra Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinin en az 10 yıl nitelikli sağlık hizmeti sunacak fiziki yapıya kavuşacağını belirtti.

Amaçlarının kamu hastanelerine başvuran Samsunluların daha nitelikli alanlarda hizmet alması olduğunu ifade eden Sağlık İl Müdürü Oruç, çalışmalarda sadece hasta memnuniyetini hedeflemediklerini, sağlık bakanlığının talimatları doğrultusunda sağlık çalışanlarının memnuniyetini sağlayacak fiziki alanlar da oluşturduklarını, planlama safhasında mutlaka onlarında görüşüne başvurarak ortak bir akılla çalışmaları yürüttüklerini vurguladı.

SAMSUN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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