- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD'nin 10 bin kilometre uzaktaki Afganistan'da, Irak'ta ne işi var? Irak parçalanma noktasına geldi. Orada bulunan Türkmen kardeşlerimiz, bugüne kadar hep Irak'ın toprak bütünlüğünü savundu. Eğer Irak bölünecekse Türkmenlerin de orada mutlaka bölgesi olmalı ve Türkiye sonuna kadar buna sahip çıkmalı" dedi.

BBP lideri Destici, 'Türkiye Kucaklaşıyor Birlikte Buluşuyor' programı kapsamında Samsun'a geldi. Terme'de düzenlenen programa; Karadeniz il teşkilatları ve kadın kolları üyeleri, Alperen Ocakları temsilcileri ve partililer katıldı. Programda hitap eden Destici, "Nerede işgal edilmiş, zulme uğrayan, baskı altında kalan Müslüman Türk topluluğu varsa biz onların sesi, soluğu olmaya devam edeceğiz. Bazı belediyelere kayyum atanmasına karşı çıkan başta CHP olmak üzere tüm partilere diyoruz ki 'Gidin, bölgeye bakın ve bu kararın ne kadar doğru bir karar olduğunu görün'. Bizim bu konudaki tavsiyemiz, hiç beklemeden HDP'nin elindeki bütün belediyelere kayyum atanmasıdır. Devletin ve milletin kaynakları yine millete harcanmalıdır. Türkiye'nin tek mücadelesi, terörle değildir. Başka sıkıntılarımız da var. Türkiye'yi baskı altına almaya çalışıyorlar. Çünkü bizim güçlenmemiz, birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Doğu Akdeniz'de çok zengin enerji kaynakları var ve ülkemizi buradan mahrum bırakmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

'DIŞ POLİTİKA, MİLLİ MESELEDİR'

Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarına sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Destici, "Haklarımızı korumak adına gerekirse Libya'ya asker göndermeyip de ne yapacağız? Biz Kore'ye haklarımız için mi asker gönderdik? Hayır, NATO kapsamında asker gönderdik ve o kadar şehit verdik. Uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve NATO, 'Asker gönder' dediğinde göndereceksin ama kendi devletinin çıkarları söz konusu olduğunda asker göndermeyeceksin. Dış politika milli bir meseledir ve biz her dış politikada olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yanındayız. Diyorlar ki 'Bizim 2 bin kilometre uzaklıktaki yerde ne işimiz var?' Ben de soruyorum; ABD'nin 10 bin kilometre uzaktaki Afganistan'da, Irak'ta ne işi var? ABD, ne İran'dan ne de Irak'tan vazgeçmiyor. Şu anda Irak parçalanma noktasına geldi. Orada bulunan Türkmen kardeşlerimiz, bugüne kadar hep Irak'ın toprak bütünlüğünü savundu. Ama eğer Irak bölünecekse Türkmenlerin de orada mutlaka bir bölgesi olmalı ve Türkiye de sonuna kadar buna sahip çıkmalıdır" dedi.

BBP lideri Destici, 2020 yılında Türkiye'nin büyüme hedefinin yüzde 5 olduğunu belirterek, "Eğer bu başarılırsa gayri safi milli gelir artacak. İnşallah bütün bu hedefler tutturulur. Bu konuda hükümetin olumlu yönde attığı bütün adımları destekliyoruz. Ama yanlış veya eksik gördüğümüz her şeyi yapıcı bir muhalefet olarak söyleyeceğiz. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımıza bir an önce haklarının iade edilmesini istiyoruz. 2020 yılında bu sözün yerine getirilmesinin de takipçisi olacağız. Asgari ücreti, Büyük Birlik Partisi olarak düşük bulduk. Gelir dağılımında adalet önemlidir. Bunun için de asgari ücrete yüzde 22,5 zam yapılarak, 2 bin 475 TL olmasını teklif etmiştik. Şayet bu teklifimiz kabul edilseydi, ben inanıyorum ki herkes memnun olacaktı" diye konuştu.



