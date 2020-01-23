Başkan Demir: “Üretim ve istihdamı arttıkça Samsun kazanacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İlçelerimizde organize sanayi bölgesi kurulma noktasında çalışmalarımız sürüyor. Sanayicilerimize, iş insanlarımıza yatırım yapmaları, istihdam oluşturmaları anlamında her türlü desteği vermeye hazırız. Üretim ve istihdamı arttıkça Samsun kazanacak” dedi.

İş adamları bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun’u geleceğe hazırlayacak adımlar atıyoruz. İstihdam oluşturacak projeleri önemsiyoruz. Bu yönde iş insanlarımıza, sanayicimize her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.



“İstihdam için birlikte çalışalım”

Proje ve yatırımlarını anlattığı iş insanlarıyla fikir alışverişinde bulunan Demir, "Samsun ile ilgili herkesin öneri ve tavsiyelerine açığız. Bizimle birlikte yol yürüyecek olan sizlersiniz. Sizlerin yapacağı yeni yatırımlar, yeni iş sahaları demek. İstihdam alanları oluşturmada hep birlikte çalışmalıyız. Sizlerin bize, bizlerin size desteği çok önemli" ifadelerini kullandı.



“2020’de tamamlamayı hedefliyoruz”

Samsun’a kurulacak olan 3 bin 300 dönümlük sanayi alanıyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tarım ve Orman Bakanımız ile Sanayi Bakanımız buraya geldi. İncelemelerde bulundu. Tersane alanının yanındaki 3 bin 300 dönümlük arazinin sanayi bölgesi olarak tahsis edilmesi konusunda görüştük. Şehrin iç dinamikleri doğru olan noktada uzlaşır ve bir araya gelirse yapılamayacak bir şey yok. Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimizle ile birlikte toplantı yaptık. Süreci takip ediyoruz. Pazartesi günü Sanayi İl Müdürü ile görüşeceğiz. Bu ayın sonu veya şubatın başı gibi yer tespiti için bakanlıktan heyet gelecek. Yer tespiti yapıldığı zaman bizim resmi işlem başlıyor. 2020 yılı içerisinde kuruluşunu tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



Sanayi alanları artacak

Üretim ve istihdam noktasında çok ciddi gayret içinde olduklarını belirten Başkan Demir şöyle devam etti: “Geçtiğimiz günlerde Vezirköprü’de bir toplantı yaptık. Sanayi alanı oluşumu ile ilgili orada müthiş bir gayret var. 3 tane alan tespit ettik. 800 dönüm Küçük Sanayi Sitesi için uygun bir yer var. 850 dönüm bir alan daha var. Sanayi parselleri oluşacak. Çarşamba İlçesi yatırım programında. İnşallah önümüzdeki sene tahsise başlanabilir. Havza Bekdiğin’de 10 bin dönümlük çalışmayı başlatıyoruz.”



“Samsun kazanacak”

Üretim ve istihdam noktasında çok ciddi gayret içinde olduklarını belirten Başkan Demir, “Bu şehirde bir eksik nokta varsa kendimiz dışında kimseye yüklemeyelim. Bu şehrin enerjisini geleceğe ve istikbale yönlendirmek zorundayız. Biz Samsun’un yüzyıllık geleceğini şekillendiriyoruz. Birçok ilçemizde organize sanayi kurulması noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üretim ve istihdam çoğaldıkça Samsun kazanacak” ifadelerini kullandı.

Kahvaltıya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır ve iş adamları katıldı.

SAMSUN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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