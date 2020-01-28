Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur

Samsun’da yaklaşık 40 yıldır aktarlık yapan Tayyar Çalık, kış aylarında soğuk algınlığı ve gribe karşı bitkisel çözüm arayan vatandaşların ıhlamura ilgi gösterdiğini belirtti.

Ihlamurla ilgili doğru bilinen yanlışlara değinen Tayyar Çalık, “Kışın vazgeçilmezi Anadolu’da ve özellikle de Karadeniz’de ıhlamurdur. Ihlamuru da biz çok seçerek alıyoruz. Çiçeğini dökmemiş olması gerekiyor. Güneş görmemiş olması gerekiyor. Gölgede kurumuş ve özellikle yeşilliğini muhafaza etmiş olması gerekiyor. Bazı doğru bilinen yanlış bilgiler var. Vatandaşlar özellikle ıhlamuru kaynatınca kırmızı çıkıyor mu diye soruyor. Normalde güneş görmüş ve güneşte kızarmış ıhlamuru kaynattığınız zaman daha kırmızı olur ama şifası az olur. Hatta olmaz bile diyebilirim. Yeşil kalmış olanları hiç kaynatmasan bile sıcak suyun içerisinde 10 dakika bekletirsen faydasını görürsün. Çok daha faydalı olur” dedi.

Çalık kış aylarında sağlığa yararlı olan diğer bitkilerle ilgili de, “Tarçın, zencefil, havlıcan, karanfil, kuşburnu gibi bitkilerin çok faydası var. Kaynatılarak içilebilir. Kışın mevsimsel olarak bağışıklık sistemini güçlendirici bitkiler veya macunlar talep ediyor vatandaşlar. Saydığım bitkilerden oluşan kış çayları var önceden hazırlanmış şekilde kilo işi de satılıyor, paketli olarak da satılıyor. Vatandaşlar kış aylarında bu bitkilere ilgi gösteriyor” şeklinde konuştu.

SAMSUN 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:15

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