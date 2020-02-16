Türk Diyanet Vakıf Sen Temsilciler Toplantısı Samsun’da yapıldı Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal: “Sendikalar siyasi birliktelik değildir”

Türk Diyanet Vakıf Sen Temsilciler Toplantısı Samsun’da yapıldı.

Türkiye Kamu Sen’e bağlı Türk Diyanet Vakıf Sen Şubesinin organize ettiği Temsilciler Toplantısı, Samsun Öğretmenevinde yapıldı. 17 ilçe temsilcileri ve il temsilcisinin katıldığı toplantıda gündeme dair konular görüşüldü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’ani Kerim tilaveti ile devam etti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun Türk Diyanet Vakıf Sen Samsun Şube Başkanı Ömer Karakurt, toplantıya katılan herkese teşekkür ederek, Samsun’da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



“Sendikalar siyasi birliktelik değildir”

Sendikalar ve diyanetin siyasi birliktelik olmadığının altını çizen Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Sendika olarak bu millete ve devlete hizmet olarak Türkiye Cumhuriyetini ileriye daha güçlü götürmenin çabası içerisindeyiz. Sendikacılık yaparken, basit bir ücret sendikacılığına indirgeyerek bu işi yapan anlayışta değiliz. Ücret, çalışanın emeğini almasını önemlidir ancak yüce devletimizin varlığı, birliği, dirliği, bütünlüğü de önemlidir. Sendikal olarak olaylara bakışımız, diğerleri gibi ‘2 tane daha üyemiz artsın’ diye yapılan sendikal bir hareket değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı, dini öğretmek ve anlatmak ile yükümlüdür. Bunu yaparken, milletçe bütünleşmeyi sağlarken, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında herkesin hocası sıfatıyla bir anlayış içerisinde görev yapmalı. Bizde de aynı şekilde sendika bir siyasi birliktelik değildir. Herkesin bir siyasi düşüncesi, dünya görüşü olabilir. O kendisini ilgilendirir. Bizler toplumu birleştiren bir anlayışla herhangi bir siyasi durumdan yana tavır alma özelliğimiz de olamaz” dedi.

Toplantı konuşmaların ardından yapılan istişareler ile devam etti.

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