Samsun'da 7 bin 300 makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, 7 bin 300 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

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