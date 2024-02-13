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        Samsun'da 7 bin 300 makaron ele geçirildi

        Samsun'da jandarma ekiplerince 7 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:31 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:37
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        Samsun'da 7 bin 300 makaron ele geçirildi
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        Samsun'da jandarma ekiplerince 7 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum'da B.İ'nin işlettiği büfede kaçak makaron bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, 7 bin 300 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili B.İ. hakkında soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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