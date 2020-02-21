Alaçam okullar arası futsal müsabakaları sona erdi

Samsun’un Alaçam ilçesinde Futsal Küçük ve Yıldız Erkek İlçe Birinciliği müsabakaları sona erdi. Küçük erkeklerde Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu, yıldız erkeklerde ise Atatürk Ortaokulu birinci oldu.

Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen Okul Sporları Futsal Küçük ve Yıldız Erkek İlçe Birinciliği spor salonunda oynanan maçlarla sona erdi. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen maçlar neticesinde küçük erkekler ilçe birincisi Karayolları Kolin Fatih Orta Okulu olurken, yıldız erkekler ilçe birinciliğini ise Atatürk Ortaokulu elde etti. İlçe birincisi olan takımlar mart ayında Samsun’da düzenlenecek olan il birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.