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Samsun’da 8 bin 448 çift evlendi, 2 bin 254 çift boşandı Evlenenlerin sayısı bir önceki yıla göre ...

İHA

Samsun'da 2019 yılında 8 bin 448 çift evlendi, 2 bin 254 çift ise boşandı.

Samsun’da 8 bin 448 çift evlendi, 2 bin 254 çift boşandı Evlenenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,3 azalırken, boşananların sayısı ise yüzde 5 arttı

Samsun’da 2019 yılında 8 bin 448 çift evlendi, 2 bin 254 çift ise boşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri konusunda basın bülteni yayımladı. 2019 verilerine göre Samsun’da 8 bin 448 çift evlendi, 2 bin 254 çift ise boşandı.

Evlenme sayısı düştü
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2019 yılında Samsun’da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,3 oranında azalarak 8 bin 448’e düştü. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı ise Samsun’da binde 6,29 olarak gerçekleşti. Bu rakam ile en yüksek evlenme hızına sahip 44’üncü il oldu. 2019 yılı verilerine göre ortalama ilk evlenme yaşı Samsun’da erkekler için 27,4 ve kadınlar için 25 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaşı farkı 2,4 olarak gerçekleşti. Türkiye’de ise ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,9 iken, kadınlarda 25,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,9 yaş olarak yaşandı.

2 bin 254 çift boşandı
2019 yılında Samsun’da boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 2 bin 254’e yükseldi. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı ise Samsun’da binde 1,68 olarak gerçekleşti. Bu rakam ile en yüksek boşanma hızına sahip 38’inci il oldu.

Boşanmaların yüzde 31,5’i evliliğin ilk 5 yılı içinde oldu
2019 yılında Samsun’da boşanmaların yüzde 31,5’i evliliğin ilk 5 yılı içinde, yüzde 22,7 ’si evlilik süresi 610 yıl olan evli çiftler arasında, yüzde 45,8’i ise 11 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşti. Türkiye genelinde en yüksek boşanma erkeklerde 31 bin 87 ile 3539 yaş grubunda, kadınlarda ise 29 bin 519 boşanma ile 3034 yaş grubunda gerçekleşti. Samsun’da en yüksek boşanma erkeklerde 449 boşanma, kadınlarda ise 558 boşanma ile 3539 yaş grubunda yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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