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İdlib şehidi memleketi Samsun'da gözyaşlarıyla karşılandı Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol’un ...

İHA

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi memleketi Samsun'da gözyaşlarıyla karşılandı.

İdlib şehidi memleketi Samsun'da gözyaşlarıyla karşılandı Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol’un cenazesi memleketi Samsun’a getirildi

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi memleketi Samsun’da gözyaşlarıyla karşılandı.
Samsun’un Alaçam ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu. Şehidin naaşı bugün askeri uçakla SamsunÇarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada yapılan karşılama töreninde hüzünlü anlar yaşandı. Yapılan askeri tören ve duaların ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere Alaçam ilçesine doğru hareket etti.
Şehit Şükrü Elibol’un cenazesi Alaçam Umutlu Mahallesi Toklu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.
Çarşamba Havalimanı’ndaki askeri törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, şehidin yakınları, askeri ve mülki erkan ile Alaçamlı hemşehrileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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