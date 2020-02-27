İdlib şehidi memleketi Samsun'da gözyaşlarıyla karşılandı Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol’un cenazesi memleketi Samsun’a getirildi

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Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi memleketi Samsun’da gözyaşlarıyla karşılandı.

Samsun’un Alaçam ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu. Şehidin naaşı bugün askeri uçakla SamsunÇarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada yapılan karşılama töreninde hüzünlü anlar yaşandı. Yapılan askeri tören ve duaların ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere Alaçam ilçesine doğru hareket etti.

Şehit Şükrü Elibol’un cenazesi Alaçam Umutlu Mahallesi Toklu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.

Çarşamba Havalimanı’ndaki askeri törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, şehidin yakınları, askeri ve mülki erkan ile Alaçamlı hemşehrileri katıldı.

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