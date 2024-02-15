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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:04 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:26
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada 833 sentetik ecza hapı ve pompalı tüfek bulundu. Operasyonda, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 960 lira da ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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