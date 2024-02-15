2 bin liralık alacak meselesinde husumetlisini öldüren sanığa 17 yıl hapis, 7 sanığa beraat SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 2 bin liralık alacak sebebiyle çıkan tartışmada Salih Bişi'yi (24) pompalı tüfekle kafasından vurarak öldüren Egemen Kabadayı (22) tutuklu yargılandığı davada, haksız tahrik indirimi uygulanarak 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu yargılanan Burak Genez (23) ile tutuksuz yargılanan 6 sanık beraat etti. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde geçen yıl 5 Mart'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Salih Bişi ile Y.Ç. arasında 2 bin liralık alacak meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. Telefon ile görüştükten sonra M.D.(23) ile Salih Bişi ve Burak Genez ile Egemen Kabadayı bir araya geldi. Bu sırada Kabadayı, yaşadıkları tartışmanın ardından pompalı tüfekle Salih Bişi'yi kafasından vurdu. Ağır yaralanan Bişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Burak Genez, Egemen Kabadayı ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Y.Ç. (29), C.İ. (36), F.Ç. (34), M.Ç. (32), O.S. (26) ve S.K.'yi (20) yakalayarak gözaltına aldı. C.İ., F.Ç., M.Ç., O.S. ve S.K. ile Y.Ç, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Genez ve Kabadayı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Egemen Kabadayı, Burak Genez ve Y.Ç. hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle, tutuksuz yargılanan C.İ., F.Ç., M.Ç., O.S. ve S.K. hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Egemen Kabadayı ve Burak Genez ile tutuksuz sanıklar katılırken, Salih Bişi'nin annesi Hülya Bişi (48) ve babası Ahmet Bişi (49), taraf avukatları Cansu Muzaca ve Merve Altun salonda hazır bulundu. 'TAHRİK OLDUĞU GÖRÜŞÜNE KATILMIYORUZ' Bişi ailesinin avukatı Merve Altun, "iddia makamının olayda tahrik olduğu görüşüne katılmıyoruz. Tahrik olmadan suç işlenmiştir. Y.Ç. ile Salih'in arasındaki husumet dosyada bulunmaktadır. Y.Ç. de eyleme katılmıştır. Biz, tüm sanıkların iddianamedeki sevk maddelerine göre cezalandırılmalarına karar verilmesini istiyoruz" dedi. 'ARACI OLARAK GİTTİ' Tutuklu sanık Burak Genez'in avukatı Cansu Muzaca yaptığı savunmada, "Burak olay yerine aracı rolüyle gitti. Salih ile herhangi bir husumeti de yok. Olaydaki fail hükümleri müvekkilim yönüyle oluşmadı. Mütalaadaki tahrik hükümlerinin en alt oranda uygulanması yönündeki görüşe de katılmıyoruz. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Egemen Kabadayı son savunmasında, "Olay yerine Salih'i vurmak için gitmedim, Burak da bu olaya herhangi bir şekilde iştirak etmedi" dedi. Tutuklu sanık Burak Genez ise, "Kendimi istemeden böyle bir olay içerisinde buldum. Bu duruma düştüğüm için Salih'in yakınlarından özür diliyorum" diye konuştu. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Egemen Kabadayı hakkında müebbet hapis cezası verdi. Heyet, ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığı belli olmadığı için haksız tahrik indirimi uygulayarak 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu yargılanan Burak Genez ile tutuksuz yargılanan Y.Ç., C.İ., F.Ç., M.Ç., O.S. ve S.K. ise üzerlerine atılı suçlardan beraat etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 12:08 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:08 facebook

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