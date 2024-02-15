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        Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası senfonik konser verecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) Orkestrası, François Devienne, Richard Strauss, Ludwig van Beethoven'ın eserlerinden oluşan senfonik konser programıyla klasik müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 09:30 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:30
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası senfonik konser verecek
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) Orkestrası, François Devienne, Richard Strauss, Ludwig van Beethoven'ın eserlerinden oluşan senfonik konser programıyla klasik müzikseverlerle buluşacak.

        SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, piyanist ve orkestra şefi Can Okan'ın yönetiminde gerçekleşecek konserde SAMDOB orkestrası sanatçılarından Onur Türkeş ve Hüseyin Uçar solist olarak yer alacak.

        Eylül Benek Kuru'nun başkemancı olduğu, iki bölüm halinde sunulacak senfonik konserde François Devienne'nin "Flute Concerto No. 7 in E minör", Richard Strauss'un "Horn Concerto No.1, Op.11", Ludwig van Beethoven'ın "Symphony No. 7, Op. 92" adlı eserleri icra edilecek.

        Konser, Aydın Gün Salonu'nda 17 Şubat Cumartesi günü 20.00'de başlayacak.

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