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        Samsun'da hakkında 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:22 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:22
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        Samsun'da hakkında 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda iki ayrı suçtan toplam 18 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş Ç. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinan ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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