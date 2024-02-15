Samsun'da hakkında 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Bu kapsamda iki ayrı suçtan toplam 18 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş Ç. yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

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