Ovacık Mahallesi'nde karantinada 10'uncu günü

<br>Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN´un Vezirköprü ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle 1 Nisan´da karantinaya alınan Ovacık Mahallesi´nde önlemler sürüyor. Güvenlik güçleri, mahallede giriş ve çıkışlara izin vermiyor.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi 1 Nisan´da karantinaya alındı. 335 kişinin yaşadığı 75 haneli mahallenin 4 giriş noktası bariyerlerle kapatıldı. Bu noktalarda 24 saat görev yapan Ladik Asayiş Komando Bölüğü´nden askerler, mahalleye giriş çıkışlara izin vermiyor. Mahallelinin ihtiyaçları da yine komanda ekipleri tarafından karşılanıyor. İlçe devlet hastanesinden gelen ekipler de vatandaşların sağlık kontrolünü yapıyor.<br>Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Samsun il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Covid19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle; mahallenin girişçıkışlara izin verilmeyerek, 1 Nisan itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denilmişti. DHA-Genel Türkiye-Samsun / Vezirköprü Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-04-10 12:34:05<br>
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