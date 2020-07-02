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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başsavcı Bülbül veda etti

İHA

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Denizli Başsavcı Vekilliği görevine atanan Gültekin Bülbül, adliye personeli ile vedalaşarak Çarşamba ilçesinden ayrıldı.

Başsavcı Bülbül veda etti

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Denizli Başsavcı Vekilliği görevine atanan Gültekin Bülbül, adliye personeli ile vedalaşarak Çarşamba ilçesinden ayrıldı.
İlçede 4 yıldır Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Gültekin Bülbül, 17 Haziran 2020 tarihli kararname ile Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmıştı. Karar sonrası önceki gün adliye personeli ile vedalaşan Bülbül, yakın zamanda başlayacağı yeni görev yeri Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği için ilçeden ayrıldı. Başsavcı Bülbül, “HSK'nın 17 Haziran 2020 tarihli kararnamesi ile Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmış olmamdan dolayı, 11 Temmuz 2016 tarihinde başladığım Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden bugün itibarıyla ilişiğimi kesmiş bulunmaktayım. Dört yıl boyunca, Karadeniz’in hareketli ve bereketli ilçelerinden biri olan Çarşamba'nın ve güzel insanlarının adalet beklentilerine en etkin ve seri bir şekilde karşılık vererek, adaletin tecellisine katkıda bulunmaya çalıştık. Bu süreçte birlikte görev yaptığımız, her biri güzide birer hukukçu olan tüm hakim ve cumhuriyet savcılarımıza ve ayrıca Çarşamba Adliyesi, Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün fedakar personeline başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel duygularla Çarşamba'dan ayrılıp, altıncı durağımıza doğru yol alırken bir kez daha gördük ki, zaman su gibi akıp geçerken önemli olan gök kubbede hoş bir sada bırakmakmış” dedi.
Başsavcı Gültekin Bülbül, adliye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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