Samsunspor 4 isimle yollarını ayırdı

<br>Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle TFF 2´nci Lig´de sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına başlayan Yılport Samsunspor, 4 oyuncuyla yollarını ayırdı.<br>Samsunspor´da teknik direktör Ertuğrul Sağlam´ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Atabey Çiçek, Okan Dernek, İbrahim Halil Çolak ve Bünyamin Cesur Karataş´ın sözleşmeleri yenilenmedi. Kulüp, sosyal medya hesaplarından "Teşekkürler çocuklar" etiketiyle paylaştığı video ile 4 oyuncuya veda etti.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ<br>2020-07-04 12:21:32<br>
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