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        Çarşamba'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında evde büyük çapta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:37 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:37
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        Çarşamba'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında evde büyük çapta hasar oluştu.

        Alınan bilgiye göre, kırsal Çatak Mahallesi'nde Hayrettin Soysal'a ait evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.

        Kısa sürede evi saran alevlerin görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine köye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

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