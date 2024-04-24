Samsun'da 5 bin 600 sahte bandrollü makaron ele geçirildi

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 5 bin 600 sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 5 bin 600 sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) yakalandı

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