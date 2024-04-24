Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Terme'de polis dolandırıcılara karşı broşür dağıttı

        Terme'de polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:19 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme'de polis dolandırıcılara karşı broşür dağıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Terme'de polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

        Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinde ve ATM önlerinde telefon dolandırıcılığı, fidye yazılıma karşı vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

        Polis ekipleri, kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak altın, para isteyenlere karşı vatandaşları bilgilendirdi.

        Kamu görevlilerinin bir iş karşılığında vatandaştan para, altın talebinde bulunmasının söz konusu olmadığını vurgulayan ekipler, bu gibi durumlarda vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi veya Polis Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

        Polis ekiplerinin vatandaşlara yaptığı açıklamada, "Polis, asker, hakim, savcı sizden para veya altın istemez. Çeşitli senaryolar üreterek sizden para ve altın isteyenlere inanmayın. Hesabınız ve kimlik bilgilerinizi kimseler ile paylaşmayın. Dolandırıcılık yöntemiyle baş başa kalan vatandaşlarımız hiç çekinmeden Emniyet Müdürlüğümüze başvurun." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsun'da telefon dolandırıcılığı ile ilgili bilgilendirme yapıldı
        Samsun'da telefon dolandırıcılığı ile ilgili bilgilendirme yapıldı
        Tekkeköy'de "23 Nisan" kutlamaları kapsamında halk oyunları gösterisi sunul...
        Tekkeköy'de "23 Nisan" kutlamaları kapsamında halk oyunları gösterisi sunul...
        Havza Anadolu İmam Hatip Lisesinden Türk Kızılay yararına kermes
        Havza Anadolu İmam Hatip Lisesinden Türk Kızılay yararına kermes
        Samsun'da vatandaşlar telefon yoluyla dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi
        Samsun'da vatandaşlar telefon yoluyla dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi
        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğinden dolandırıcılık olaylarına karşı bilgil...
        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğinden dolandırıcılık olaylarına karşı bilgil...