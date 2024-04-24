Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Tekkeköy'de "23 Nisan" kutlamaları kapsamında halk oyunları gösterisi sunuldu

        Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekkeköy'de "23 Nisan" kutlamaları kapsamında halk oyunları gösterisi sunuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

        Tekkeköy Meydanı'nda halk oyunları gösterisi düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi ile resim sergisi düzenlendi.

        Programa Kaymakam Polat Kara, Tekkeköy Belediye Başkan Vekili İsmail Uslu, Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Erdal Özdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erdoğan, İlçe Mal Müdürü Alper Altınbulak, Gençlik Merkezi Müdürü Serap Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Elif Kırımlı ve Murat Güven ile okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?

        Benzer Haberler

        Havza Anadolu İmam Hatip Lisesinden Türk Kızılay yararına kermes
        Havza Anadolu İmam Hatip Lisesinden Türk Kızılay yararına kermes
        Samsun'da vatandaşlar telefon yoluyla dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi
        Samsun'da vatandaşlar telefon yoluyla dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi
        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğinden dolandırıcılık olaylarına karşı bilgil...
        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğinden dolandırıcılık olaylarına karşı bilgil...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı