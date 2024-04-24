Tekkeköy'de "23 Nisan" kutlamaları kapsamında halk oyunları gösterisi sunuldu

Programa Kaymakam Polat Kara, Tekkeköy Belediye Başkan Vekili İsmail Uslu, Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Erdal Özdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erdoğan, İlçe Mal Müdürü Alper Altınbulak, Gençlik Merkezi Müdürü Serap Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Elif Kırımlı ve Murat Güven ile okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi ile resim sergisi düzenlendi.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

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