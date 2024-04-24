Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğinden dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme

Vatandaşlara şüpheli gördükleri durumlarda emniyete başvurmaları gerektiğini belirten ekipler, "Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para, altın isteyen şahıslara inanmayın." ifadesini kullandı.

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