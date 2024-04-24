Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğinden dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme

        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:04 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğinden dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

        Sanal ortamdaki saldırı ve telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği personeli broşür dağıtarak, vatandaşları bilgilendirdi.

        Vatandaşlara şüpheli gördükleri durumlarda emniyete başvurmaları gerektiğini belirten ekipler, "Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para, altın isteyen şahıslara inanmayın." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Salıpazarı Belediye Başkanı Karaca, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
        Salıpazarı Belediye Başkanı Karaca, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
        Tekkeköy'de "23 Nisan" kapsamında bando gösterisi ve vosvos turu düzenlendi...
        Tekkeköy'de "23 Nisan" kapsamında bando gösterisi ve vosvos turu düzenlendi...
        Samsun'da motosikletli kuryeler, kazada ölen Sefa için 'adalet' istedi
        Samsun'da motosikletli kuryeler, kazada ölen Sefa için 'adalet' istedi