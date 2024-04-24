Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da motosikletli kuryeler, kazada ölen Sefa için 'adalet' istedi

        SAMSUN Motosikletli Kuryeler Derneği, ehliyetsiz sürücü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:00 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da motosikletli kuryeler, kazada ölen Sefa için 'adalet' istedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN Motosikletli Kuryeler Derneği, ehliyetsiz sürücü M.B.'nin (17) kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kazada hayatını kaybeden kurye Sefa Şerif Efe (23) için toplandı. Dernek Başkanı Aydın Artan, “Sefa’yı bizlerden ve acılı ailesinden ayıran elim kazanın davasında, adaletin sağlanacağına inanıyor ve adaletin gerçekleşen tecellisini görmek istiyoruz” dedi.

        Kaza, 19 Nisan saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi 4009’uncu sokakta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.B. yönetimindeki 55 AAH 229 plakalı otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe’nin kullandığı motosiklete, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada, Sefa Şerif Efe yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Efe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı. Efe’nin cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

        'KAZADAN ÖTE'

        Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği dün akşam saat 23.59’da İlkadım ilçesindeki Batıpark'ta basın açıklaması yapmak üzere toplandı. 100’ü aşkın kuryenin yer aldığı basın açıklamasına, Efe’nin ailesi de telefondan görüntülü aranarak katıldı. Efe’nin paket teslimatı sırasında ehliyetsiz ve hatalı sollama yapan sürücüyle kafa kafaya çarpışıp, hayatını kaybettiğini ileri süren Dernek Başkanı Aydın Artan, “Bu trajik olay, motosikletli kuryelerin trafikte maruz kaldığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Pandemi döneminde kahramanca çalışarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan, fakat ne yazık ki birçok defa görmezden gelinen ve saygısızlık gören motosikletli kuryelerimiz, her geçen gün artan trafik kazalarının kurbanı olmaktadır. Sefa Şerif Efe'nin ölümü, sadece bir kazadan öte, bir mesleğin yok sayılmasının ve ihmalkarlığın sonucudur. Bizler, her daim çok tehlikeli bir meslek yaptığımızın bilinciyle, trafikte daha dikkatli ve bilinçli olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ne kadar dikkatli olursak olalım, trafik magandaları ve ehliyetsiz sürücüler gibi sorumsuzlar, canlarımızı tehlikeye atmaya devam ediyor. Sefa Şerif Efe'yi bizlerden ve acılı ailesinden ayıran elim kazanın davasında, adaletin sağlanacağına inanıyor ve adaletin gerçekleşen tecellisini görmek istiyoruz” dedi.

        '9 KURYE HAYATINI KAYBETTİ'

        Sefa’nın 17 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü tarafından katledildiğini söyleyen derneğin avukatı Arslan Bolat, “Tespit edebildiğimiz 9 kurye dostumuz iş ve trafik kazalarında hayatını kaybetti. Onlarcası ise bu kazalar neticesinde bir aydan fazla rapor almak zorunda kaldılar ve bazıları bu kazalardan sonra eski sağlıklarına kavuşamadılar. Kaza ve ölümler yetmezmiş gibi her birinizin cep telefonlarında bulunan yemek sipariş ve market uygulamalarındaki milyon dolarlık firmalar kuryelerin kazandığı iki kuruşu çok görerek bir nevi yarış sistemi olan paket başı sistemine geçerek kuryelerin hayatlarını daha büyük tehlikelere atmaya karar verdi. Yüzlerce kurye yok yere sebeplerle işlerinden kovuldu, bir kısmına da sigortasız çalışma ve asgari ücretin altında ücretler teklif edildi. Tüm bunlara rağmen kuryelik SGK nezdinde tehlikeli işler arasına giremedi. Sefa bir kazaya kurban gitmemiş, canice katledilmiştir. Bu cinayetin sorumluları başta 17 yaşında ehil olmayan bir sürücüye araç teslim eden ebeveynler, ardından ise eyleminin sonuçlarını gayet net şekilde anlayabilecek olan ehliyetsiz araç sürücüsüdür. Ehliyetsiz bir şekilde trafik kurallarını hiçe sayarak birisinin evladının, kardeşinin canını aldığınızda size hiçbir şey olmayacak, göstermelik de olsa bir ay dahi cezaevinde kalmayacaksınız, tutuklanmayacaksınız. Karşınıza çıkacak tek şey anne babanızın yanında, tüm sevdikleriniz ile sıcak yuvanızda bir ev hapsi. Biliyoruz Sefa son olmayacak ama inanıyoruz ki değişimin başlangıcı olacak” ifadelerini kullandı.

        'ÇOK KAN KAYBETMİŞTİ'

        Kazaya şahit olan Engin Can Atay ise “Bir aracın hatalı sollama yaparak Sefa’ya vurduğunu gördüm. Araç, elektrik direğine vurarak durabildi. Sefa’nın yanına koşarak gittim, çok kan kaybetmişti. Ambulans geldikten sonra Sefa’yı sedyeye alarak sağlık ekiplerine teslim ettik. Çok fazla üzüldüm, ayaklarım boşaldı. 17 yaşındaki otomobil sürücüsünün yanına gittim ve psikolojisi hiç iyi değildi. Sefa’yı öyle gördüğümde şok yaşadım” diye konuştu.

        Basın açıklaması, kuryelerin ‘Kuryeler ölmesin, paket taşımıyoruz, can da taşıyoruz’ ve ‘Adalet istiyoruz’ sloganlarıyla son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Tıraş ücretini fazla bulup kurşun yağdırdı!
        Tıraş ücretini fazla bulup kurşun yağdırdı!
        Patiswiss tartışmasında yeni gelişme: İsviçreli şirketten açıklama geldi
        Patiswiss tartışmasında yeni gelişme: İsviçreli şirketten açıklama geldi
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü!
        4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü!
        Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda son durum
        Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda son durum
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı tutuklandı
        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı tutuklandı
        "Evliliğe küs değilim"
        "Evliliğe küs değilim"
        'Yol verme' kavgasında tetiği bastılar! Annesiyle yürüyen çocuk vuruldu!
        'Yol verme' kavgasında tetiği bastılar! Annesiyle yürüyen çocuk vuruldu!
        Yeğeni gölete düştü! Amcası suya daldı! Yürekleri yaktılar!
        Yeğeni gölete düştü! Amcası suya daldı! Yürekleri yaktılar!
        Ev sahibi kanalizasyon giderini tıkadı iddiası!
        Ev sahibi kanalizasyon giderini tıkadı iddiası!
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak”
        “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak”
        Minibüs alev topuna dönmüş 4 kişi ölmüştü! Sürücü kazayı anlattı!
        Minibüs alev topuna dönmüş 4 kişi ölmüştü! Sürücü kazayı anlattı!
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık

        Benzer Haberler

        Tekkeköy'de 23 Nisan, fener alayı ile kutlandı
        Tekkeköy'de 23 Nisan, fener alayı ile kutlandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        19 Mayıs Kaymakamı Civelek, makamını çocuklara devretti
        19 Mayıs Kaymakamı Civelek, makamını çocuklara devretti
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da polisler 23 Nisan kapsamında öğrencileri ziyaret etti
        Samsun'da polisler 23 Nisan kapsamında öğrencileri ziyaret etti