Samsun'da motosikletli kuryeler, kazada ölen Sefa için 'adalet' istedi

SAMSUN Motosikletli Kuryeler Derneği, ehliyetsiz sürücü M.B.'nin (17) kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kazada hayatını kaybeden kurye Sefa Şerif Efe (23) için toplandı. Dernek Başkanı Aydın Artan, “Sefa’yı bizlerden ve acılı ailesinden ayıran elim kazanın davasında, adaletin sağlanacağına inanıyor ve adaletin gerçekleşen tecellisini görmek istiyoruz” dedi.

Kaza, 19 Nisan saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi 4009’uncu sokakta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.B. yönetimindeki 55 AAH 229 plakalı otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe’nin kullandığı motosiklete, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada, Sefa Şerif Efe yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Efe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı. Efe’nin cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

'KAZADAN ÖTE' Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği dün akşam saat 23.59’da İlkadım ilçesindeki Batıpark'ta basın açıklaması yapmak üzere toplandı. 100’ü aşkın kuryenin yer aldığı basın açıklamasına, Efe’nin ailesi de telefondan görüntülü aranarak katıldı. Efe’nin paket teslimatı sırasında ehliyetsiz ve hatalı sollama yapan sürücüyle kafa kafaya çarpışıp, hayatını kaybettiğini ileri süren Dernek Başkanı Aydın Artan, “Bu trajik olay, motosikletli kuryelerin trafikte maruz kaldığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Pandemi döneminde kahramanca çalışarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan, fakat ne yazık ki birçok defa görmezden gelinen ve saygısızlık gören motosikletli kuryelerimiz, her geçen gün artan trafik kazalarının kurbanı olmaktadır. Sefa Şerif Efe'nin ölümü, sadece bir kazadan öte, bir mesleğin yok sayılmasının ve ihmalkarlığın sonucudur. Bizler, her daim çok tehlikeli bir meslek yaptığımızın bilinciyle, trafikte daha dikkatli ve bilinçli olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ne kadar dikkatli olursak olalım, trafik magandaları ve ehliyetsiz sürücüler gibi sorumsuzlar, canlarımızı tehlikeye atmaya devam ediyor. Sefa Şerif Efe'yi bizlerden ve acılı ailesinden ayıran elim kazanın davasında, adaletin sağlanacağına inanıyor ve adaletin gerçekleşen tecellisini görmek istiyoruz” dedi.

'9 KURYE HAYATINI KAYBETTİ' Sefa’nın 17 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü tarafından katledildiğini söyleyen derneğin avukatı Arslan Bolat, “Tespit edebildiğimiz 9 kurye dostumuz iş ve trafik kazalarında hayatını kaybetti. Onlarcası ise bu kazalar neticesinde bir aydan fazla rapor almak zorunda kaldılar ve bazıları bu kazalardan sonra eski sağlıklarına kavuşamadılar. Kaza ve ölümler yetmezmiş gibi her birinizin cep telefonlarında bulunan yemek sipariş ve market uygulamalarındaki milyon dolarlık firmalar kuryelerin kazandığı iki kuruşu çok görerek bir nevi yarış sistemi olan paket başı sistemine geçerek kuryelerin hayatlarını daha büyük tehlikelere atmaya karar verdi. Yüzlerce kurye yok yere sebeplerle işlerinden kovuldu, bir kısmına da sigortasız çalışma ve asgari ücretin altında ücretler teklif edildi. Tüm bunlara rağmen kuryelik SGK nezdinde tehlikeli işler arasına giremedi. Sefa bir kazaya kurban gitmemiş, canice katledilmiştir. Bu cinayetin sorumluları başta 17 yaşında ehil olmayan bir sürücüye araç teslim eden ebeveynler, ardından ise eyleminin sonuçlarını gayet net şekilde anlayabilecek olan ehliyetsiz araç sürücüsüdür. Ehliyetsiz bir şekilde trafik kurallarını hiçe sayarak birisinin evladının, kardeşinin canını aldığınızda size hiçbir şey olmayacak, göstermelik de olsa bir ay dahi cezaevinde kalmayacaksınız, tutuklanmayacaksınız. Karşınıza çıkacak tek şey anne babanızın yanında, tüm sevdikleriniz ile sıcak yuvanızda bir ev hapsi. Biliyoruz Sefa son olmayacak ama inanıyoruz ki değişimin başlangıcı olacak” ifadelerini kullandı.