Samsun'da polisler 23 Nisan kapsamında öğrencileri ziyaret etti
Samsun'da polisler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencileri ziyaret etti.
Samsun'da polisler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencileri ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde Kerimbey İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilerin bayramını kutladı.
Öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayıp zaman geçiren polisler, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Düzenlenen etkinlikte 273 öğrenciye ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.
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