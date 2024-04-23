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        19 Mayıs Kaymakamı Civelek, makamını çocuklara devretti

        19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu çocuklara devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 21:22 Güncelleme: 23.04.2024 - 21:22
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        19 Mayıs Kaymakamı Civelek, makamını çocuklara devretti
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        19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makam koltuğunu çocuklara devretti.

        Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek'i makamında ziyaret etti.

        Makamını sırasıyla öğrencilere devreden Civelek, çocuklara bir günlüğüne görevi teslim etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Programın sonunda Civelek, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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