Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası ilçede belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 85 litre etil alkol, 10 şişe sahte bandrollü içki ile 100 alkol kiti ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretim ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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