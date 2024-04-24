Tekkeköy'de 23 Nisan, fener alayı ile kutlandı

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, İlçe Emniyet Müdürü Hanefi Kabaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Şube Müdürü Ümit Aslan ile okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan katılımcılar, Tekkeköy Kaymakamlığı önüne kadar yürüdü.

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