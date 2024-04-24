Tekkeköy'de 23 Nisan, fener alayı ile kutlandı
Tekkeköy'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.
Tekkeköy'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.
Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen fener alayı, otobüs terminali önünden başladı.
Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan katılımcılar, Tekkeköy Kaymakamlığı önüne kadar yürüdü.
Bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte halk oyunları gösterisi de yapıldı.
Programa Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, İlçe Emniyet Müdürü Hanefi Kabaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Şube Müdürü Ümit Aslan ile okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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